Calciomercato Milan | Zlatan Ibrahimovic chiama Jovan Kirovski D’Ottavio ai saluti?

(Di domenica 10 marzo 2024)si muove: possibile l’arrivo dicome nuovo direttore sportivo e, dopo 3 mesi di studio e “apprendistato”, è pronto a ad assumere un ruolo sempre più decisivo nelle dinamiche societarie deldi Gerry Cardinale. Come riferito dallo stesso imprenditore americano, lo svedese è il braccio destro del numero uno di Red Bird. Con l’arrivo del, l’ex attaccante rossonero potrà iniziare a fare sul serio con le sue mansioni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il primo colpo dipotrebbe riguardare la struttura societaria del club di via Aldo Rossi. No, nessun ...

Leao out, Kvaratskhelia in: ecco perché il Milan ci guadagna due volte: Kvaratskhelia e Leao (LaPresse) Calciomercato.it Dell’attaccante del Napoli ne ha parlato anche l’ex difensore del Milan, nonché sindaco di Tbilisi, Kakha Kaladze: “Vorrei vedere Kvaratskhelia presto ...calciomercato

"Kvara vuole restare a Napoli: contratto alla Osimhen". No a Real e Barca: Il quotidiano La Repubblica, nello spazio riservato al calcio, fa un focus sull'esterno: "Il futuro sembra segnato, le tappe ancora no. La questione del rinnovo sarà il tema dell'estate del Napoli.areanapoli

Lazio, oggi il ricorso per la squalifica di Guendouzi: la situazione: RASSEGNA STAMPA - La Lazio - come vi avevamo anticipato in esclusiva - ha intenzione di fare ricorso per ridurre la squalifica imposta dal Giudice Sportivo nei confronti di Matteo ...lalaziosiamonoi