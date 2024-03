Calciomercato Milan | Luka Jovic si gioca il futuro | rinnovo? Ecco le condizioni…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 10 marzo 2024)siilin questa fase finale del campionato: ecco le condizioni che possono favorire il.. Ildi Stefano Pioli, nel corso di questa stagione, ha avuto molti alti e bassi. Sì certo, i tanti infortuni, ma non solo… L’incognita di questa squadra è sicuramente. Un inizio di campionato davvero complicato e una condizione molto lontana da quella ottimale. Poi, però, l’ex Fiorentina si è messo al lavoro ed è riuscito ad incidere, trovando i primi goal in campionato contro Frosinone e Salernitana. Per iniziare l’anno con il piede giusto,, ha anche firmato una doppietta nel 4-1 contro il Cagliari in Coppa Italia. Poi altri due centri ...