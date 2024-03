Calciomercato Lazio | due cessioni sulle fasce per monetizzare

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 10 marzo 2024) Laè pronta ad affrontare l’ultima parte di stagione prima di rivoluzionare sul mercato. Ecco le mosse biancocelesti Laè fuori dalla Champions League, ma rimangono ancora due competizione ovvero la Coppa Italia, in semifinale con la Juventus, e il campionato dove si cercherà di raggiungere il miglior piazzamento possibile. Dopodiché la palla passa ale come riportato Il Messaggero ci sarebbe due giocatori prossimi alla cessione. Stiamo parlando di Marusic e Hysaj , entrambi in scadenza di contratto a giugno 2025 e con uno stipendio rispettivamente di 2 e 1.5 milioni di euro. Laaspetta proposte, magari dalla ricca Arabia Saudita.