Calcio Uisp a 11 | Ceserano in festa per la promozione anticipata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) La Spezia, 10 marzo 2024 – Momenti di gloria ricordando il passato per il Cpo Agriturismo La Sarticola, che ferma la capolista Valeriano Favaro Alinò. Il pareggio, nella nona giornata di ritorno del campionato calcistico a 11 della Legadella Spezia e della Valdimagra. Amatori Per Lucio e Real Chiappa rosicchiano così almeno un punticino alla leader del Girone 1. Tutto stabile in vetta al Girone 2 con l'Atletico Tresana a dominare, mentre il Sesta Godano agguanta il Gran Caffè Sarzana in terza posizione dopo averlo battuto sul campo della Val di Vara. Con due giornate di anticipo, infine, il, vincente nello scontro diretto del Girone 3 con la Colomba 9.80, ottiene lanel Girone 2 con due turni di anticipo. GIRONE 1 Amatori Per Lucio-Montemarcello 6-1 Tognozzi F. (2), Pennacchi J., Tincani F., Pellistri ...