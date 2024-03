Calcio Serie D La Vigor Senigallia ridà gioia al Bianchelli

(Di domenica 10 marzo 2024) Convincente 3-0 contro il Tivoli con un Capezzani scatenato (doppietta) e Denis Pesaresi ancora in gol, 10 Marzo 2024 – Prima vittoria interna nel 2024 per lache vince e convince contro il Tivoli: finisce 3-0 aldopo il 5-0 dell’andata, quando i laziali avevano un altro tecnico. Decisivo Capezzani, che tanto è mencato allanel torneo: al 1? dalla sinistra il centrocampista lascia partire un tiro che si infila alla sinistra di Zappalà. Un eurogol. Poco dopo il bis: magia di Kerjota sulla fascia destra, palla a Beu che crossa, la conclusione di Denis Pesaresi è stoppata ma c’è ancora Capezzani per il tap in vincente: al minut0 8 laè già sul 2-0. Lasfiora il 3-0 con Vrioni all’11’ e con Kerjota al 35?, poi ...

La formazione canarina del nuovo tecnico Mosconi non va oltre il pareggio col Pineto, e rimane in coda. Battuta d’arresto per la Vis che, con i dorici, torna di nuovo nei Play-Out VALLESINA, 10 ... (vallesina.tv)

Ci aspetta un finale di stagione scoppiettante: in B duello Grifoni-Audax, in C1 Jesi e Nuova Juventina ancora a pari punti. Vittorie per Cus Ancona, Corinaldo, Cerreto d’Esi, Pietralacroce e ... (vallesina.tv)

I bianconeri, in vantaggio per buona parte della gara, subiscono il ritorno dei blucerchiati che rimontano la rete di Duris con Kasami e De Luca. Classifica ora complicatissima VALLESINA, 12 marzo ... (vallesina.tv)

