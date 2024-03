(Di domenica 10 marzo 2024) 19.54 Continua la frenata della(5 punti nelle ultime 6), fermata sul 2-2 dall'allo Stadium. Bianconeri ora terzi, scavalcati dal Milan. Miretti di testa scalda i guanti a Carnesecchi. Fronte Juve, Danilo e Milik sprecano.Su schema di punizione,Pasalic per Koopmeiners che segna col mancino (37').Ripresa. Chiesa in diagonale out. Scamacca col tiro a giro chiama Szczesny all'intervento.Combinazione ChiesaMcKennie,Cambiaso pareggia (66').McKennie di petto per il pareggio di Milik (70'). Koopmeiners fissa il 2-2 (75').

Calcio, Serie A: Juventus - Atalanta 2 - 2: 19.54 Calcio, Serie A: Juventus - Atalanta 2 - 2 Continua la frenata della Juventus (5 punti nelle ultime 6), fermata sul 2 - 2 dall'Atalanta allo Stadium. Bianconeri ora terzi, scavalcati dal Milan. ...

Inter vicina allo scudetto: la data possibile e quanti punti mancano: MILANO - L'Inter è sempre più vicina a vincere lo scudetto. Con la vittoria contro il Bologna, la squadra di Simone Inzaghi ha consolidato il primo posto in classifica salendo a +16 punti sul Milan e ...

SERIE A - La classifica provvisoria: Juve al terzo posto, l'Atalanta aggancia la Roma: Serie A - La classifica provvisoria: Juve al terzo posto, l'Atalanta aggancia la Roma: Termina 2-2 il match tra Juventus e Atalanta, valido per la 28esima giornata di Serie A. Fallisce il tentativo dei bianconeri di risorpassare il Milan e restano al terzo posto a quota 58 punti.

Serie B femminile, la Freedom finalmente esulta in casa: 2-0 al Pavia: Serie B femminile, la Freedom finalmente esulta in casa: 2-0 al Pavia: Nelle ultime fasi le cuneesi sfiorano il tris: all’82’ Devoto avvia e chiude un contropiede calciando a lato. Quattro minuti dopo Martin danza sul pallone e scodella per Burbassi che, di testa, ...

L’Antico Vinaio approva in serie B diventando sponsor del Feralpisalò: L’Antico Vinaio approva in Serie B diventando sponsor del Feralpisalò: Tommaso questa volta approda nel mondo del Calcio, in Serie B per essere precisi, attraverso le maglie della bresciana Feralpisalò. L'imprenditore fiorentino infatti quindi per debuttare nel mondo del ...