Calcio | il Milan batte 1-0 l' Empoli

(Di domenica 10 marzo 2024) 16.55 Ilscavalca la Juventus al secondp posto. Al Meazza l'va ko con i rossoneri (1-0). Per i toscani una sconfitta pesante, toscani impelagati nella zona salvezza. Rossoneri subito d'assalto. Ci provano Okafor,,Pulisic,Loftus-Cheek, l'cerca di resistere, ma la svolta è vicina. Poco prima dell'intervallo (41') arriva il gol di Pulisic (tiro deviato da Luperto, convalidato col Var).Nella ripresa, ritmi pià blandi. L'prova a reagire, lo score non cambia.

C.ITALIA FEMM., Sarà la Roma a sfidare la Fiorentina: C.ITALIA FEMM., Sarà la Roma a sfidare la Fiorentina: Dopo la grande vittoria di ieri delle ragazze di De La Fuente contro la Juventus, oggi è arrivato il verdetto dell'altra semifinale che contrapponeva la Roma al Milan. Forti del 2-0 con cui le ...