Calcio femminile | La squadra femminile del Como compie un passo storico dopo essere stata acquisita dal gruppo di investimento Mercury 13

Joe Montemurro non è più l’allenatore della Juventus femminile .“In data odierna è stato raggiunto un accordo con Joe Montemurro per cui, a decorrere dalla giornata di oggi, non ricoprirà più il ... (Leggi)

Lodi risponde “presente“ alla ricorrenza annuale nel segno delle donne, proponendo un ciclo di eventi che non si limitano alle ventiquattr’ore dell’8 marzo bensì si sviluppano per tutto il mese. ... (Leggi)

Un Calcio contro stereotipi e pregiudizi: Hanno partecipato otto squadre di calciatrici di età compresa tra i 10 e i 12 anni delle società calcistiche Maceratese Calcio femminile, Unione Sportiva Filottranese, Giovane Offagna, Villa Musone ...rainews

Lega, parte la piattaforma Serie A+ per i tifosi: ecco cosa prevede: La Serie A è pronta a lanciare la propria piattaforma Serie A+, come anticipa il sito specializzato Calcio e Finanza. Un progetto multimediale per fidelizzare i tifosi diviso in tre ...torinogranata

Campionato Eccellenza femminile, highlights Ascoli-Recanatese 0-3: Le immagini salienti del match perso 3-0 dall'Ascoli contro la Recanatese al Picchio Village nella quindicesima giornata del girone A del campionato femminile di Eccellenza. Picenotime.it è anche su ...picenotime