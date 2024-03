Calcio femminile C / Jesina tre punti a Perugia che fanno classifica

(Di domenica 10 marzo 2024) Vinta 8-0 la prima di tre partite in otto giorni che dovrebbe proiettare la formazione di Casaccia lontano dalla zona salvezza. Mercoledì al Carotti contro la Spal JESI, 10 marzo 2024 – Partita iniziata con oltre trenta minuti di ritardo causa un acquazzone abbattutosi supoco prima del fischio iniziale che aveva reso il campo impraticabile. Le giocatrici stesse prima deld’inizio si sono prodigate per togliere l’acqua dal terreno di gioco. Poi, in campo, laha fatto il suo: vittoria doveva essere e vittoria è stata. Dunque è iniziato nel migliore dei modi il trittico di gare che deve portare piùpossibili per permettere alle leoncelle di tirarsi fuori dalla zona pericolante della bassa. Il commento di mister Casaccia: “Buona prova della squadra che con una ...

Il Trento Femminile vince... di rigore: Pavana trasforma il penalty che vale tre punti contro L'Aquila. Le gialloblù restano a meno cinque dalla ...: TRENTO. Tre punti sofferti per continuare l'inseguimento alla capolista Merano Woman. Il Trento Calcio Femminile piega di misura L'Aquila grazie al rigore procurato da Mascanzoni e trasformato da Pavana al minuto 79 e resta a meno cinque dalle altoatesine, vittoriose sul Venezia. Contro la ...

Roma Femminile - Milan 5 - 2: goleada romanista, le giallorosse volano in finale di Coppa Italia: Calcio 2023 - 2024 Serie A femminile Tabellino partita Roma Femminile - Milan Femminile Squadra in casa Roma Femminile Squadra avversaria Milan Femminile La Roma Femminile spazza via il Milan per 5 - ...

Calcio femminile, per le Leonesse trasferta con sconfitta contro il Chievo Verona: Calcio femminile, per le Leonesse trasferta con sconfitta contro il Chievo Verona: Verona. E’ finita con una sconfitta per 1-0 la trasferta del Brescia Calcio femminile al Sinergy Stadium di via Sogare per incontrare il Chievo Verona, sfida valida per la 20esima giornata del ...

Roma travolgente, Milan sbranato: quarta finale di Coppa Italia: Roma travolgente, Milan sbranato: quarta finale di Coppa Italia: Da una parte i problemi della Juventus, che ha perso la sua seconda partita consecutiva e lascia anzitempo la Coppa Italia femminile tra molti rimpianti in ...

Serie B Femminile: Freedom FC, la prima gioia in casa! Pavia Academy al tappeto: Serie B femminile: Freedom FC, la prima gioia in casa! Pavia Academy al tappeto: La prima, storica, vittoria casalinga in Serie B femminile. La Freedom FC Women rompe il “tabù ... anche, di mostrare del bel Calcio e di divertire. LA CRONACA – Una giornata ed una partita che inizia ...