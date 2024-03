Calcio | commento sessista preside liceo su arbitro donna | Fdi ' parole da Medioevo'

(Di domenica 10 marzo 2024) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Se eri in cucina non succedeva... tesoro". Così ildelVieusseux di Imperia, Paolo Auricchia, commentando un episodio in campo che ha visto coinvolta un'assistente di linea. "che non ti aspetti, soprattutto se pronunciate da un- afferma Elisabetta Lancellotta, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Femminicidio - su un episodio di cronaca sportiva che ha visto coinvolta un'assistente di linea impegnata nella partita Bethis - Athletic". "Gravissimo che un dirigente scolastico esprima tali concetti - rimarca l'esponente di Fdi -, contrari a quella parità di genere che le donne hanno faticosamente conquistato nello sport. Cosa ci vuole dire Auricchia che un uomo scontrandosi con una telecamera sarebbe rimasto illeso? Assurdità che ci riportano al ...

Commento sessista del preside, la consigliera di parità Amoretti: «Chieda scusa a tutte le ragazze del Liceo»: commento sessista del preside, la consigliera di parità Amoretti: «Chieda scusa a tutte le ragazze del Liceo»: Imperia. Prime reazioni dopo le dichiarazioni del preside del Liceo Viesseux di Imperia, Paolo Auricchia, per commentare un episodio di cronaca sportiva che ha visto coinvolta un arbitro donna. «Il 24 ...

“Avrebbe fatto meglio a rimanere in cucina, il calcio non fa per donne”: il post sessista è del preside del liceo, lo stupore della città: “Avrebbe fatto meglio a rimanere in cucina, il Calcio non fa per donne”: il post sessista è del preside del liceo, lo stupore della città: Paolo Auricchia, preside dello Scientifico Vieusseux di Imperia, si unisce all’ondata via social di offese sessiste alla guardalinee spagnola Guadalupe ...