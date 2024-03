Bus | si torna all’antico Dopo le polemiche ripristinate le fermate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024) Da ieri i pullman della Stav che collegano Magenta ad Abbiategrasso, passando per gli abitati di Robecco e Cassinetta, percorrono regolarmente il tracciato originario. Pertanto sono state riattivate in via Roma, via Matteotti (in direzione Abbiategrasso) e via Due Porte, mentre è stata cancellata la fermata di via Dell’Industria attivata in queste ultime settimane proprio per sopperire alla cancellazione della fermata di via Matteotti. La modifica del tracciato si era resa necessaria per la concomitante presenza di un cantiere privato in un tratto di strada curvilineo, accanto ad un semaforo, tra la via Matteotti e la via Roma. La soppressione dellein via Roma ha creato numerosi disagi ai residenti. In settimana l’Amministrazione comunale ha incontrato più volte i dirigenti di Stav per cercare di risolvere il problema momentaneo, ma anche nell’ipotesi di ...