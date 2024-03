Bullismo | abusi sessuali e tumore | BigMama si apre sul suo passato difficile e racconta la sua storia

Meghan Markle: "Il bullismo sui social mi ha colpita quando ero incinta": "La maggior parte del bullismo e degli abusi che stavo sperimentando sui social media e online è avvenuto quando ero incinta", ha detto l'ex attrice, sottolineando come gli attacchi siano proseguiti ...

Verissimo, BigMama vittima di abusi: “Ferita aperta, mi sono sentita sporca”: Verissimo, BigMama vittima di abusi: “Ferita aperta, mi sono sentita sporca”: La cantante racconta a Verissimo la sua terribile esperienza Intervista toccante quella rilasciata dalla cantante reduce dal successo dell'ultimo Festival ...

Big Mama: il bullismo, gli abusi sessuali e la malattia prima della rinascita: Big Mama: il Bullismo, gli abusi sessuali e la malattia prima della rinascita: BigMama, pseudonimo di Marianna Mammone, è una rapper originaria di Avellino, classe 2000, presente a Sanremo 2024 con la sua canzone “La rabbia non ti basta”. Sebbene sia stata la sua prima partecipa ...

Chi è Francesco, ex marito di Ida Platano: Chi è Francesco, ex marito di Ida Platano: Forse non tutti i fan di Uomini e Donne sono a conoscenza del fatto che Ida Platano in passato fosse sposata. La tronista ha alle spalle un’esperienza matrimoniale conclusa, di cui ha apertamente parl ...