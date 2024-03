Bugo sotto choc | dietro la diatriba con Morgan e le accuse ai colleghi si nasconde un' altra verità sorprendente

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di domenica 10 marzo 2024) Una rissa sul palco di Sanremo che ha messo fine ad un'amicizia e ad una collaborazione artistica traha lasciato un segno indelebile. Quattro anni dopo, l'argomento continua ad essere al centro dell'attenzione., nel frattempo, si concentra sul suo nuovo album e cerca di ritrovare se stesso come artista, con i riflettori ancora puntati su quella fatidica serata. La controversia tra i due cantautori è ancora argomento di analisi e dibattito, soprattutto a seguito di un'udienza recentemente tenutasi a Imperia. Nonostante gli sforzi per risolvere la questione in modo extragiudiziale, sembra chesiano destinati a ritrovarsi di nuovo in tribunale. Il ritorno dicon l'album "Per fortuna che ci sono io" Nonostante le polemiche,ha ...