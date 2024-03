Brignone, ad Are la rimonta è gigante. Da terza a prima: "Dovevo fare l'impossibile": Federica Brignone è sempre più gigante: con una seconda manche capolavoro rimonta dal terzo posto e conquista ad Are (Svezia) il 26° successo in Coppa del… Leggi ...informazione

Sci oggi in TV, dove vedere lo slalom femminile di Are: orari e diretta: Ad Are in Svezia si disputa oggi lo Slalom Speciale femminile che segna il ritorno di Mikaela Shiffrin. Federica Brignone ci sarà. Diretta TV su RaiSport ed Eurosport dalle 10:30 per la prima manche.fanpage

Brignone, una rimonta capolavoro La sua storia è sempre più gigante: Terza dopo la prima manche, recupera oltre un secondo alle avversarie. "Mi è venuto tutto bene, ho trovato la fiducia che mi rende orgogliosa" ...ilgiornale