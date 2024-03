Brescia-Scafati oggi in tv | programma | orario e diretta Serie A1 2023 2024 basket

(Di domenica 10 marzo 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 22^ giornata dellaA1di. Gli uomini di coach Magro sono reduci dalla sconfitta contro Pesaro, che ha interrotto una striscia di sei vittorie di fila. Ora, l’occasione di tornare alla vittoria e confermare, quindi, il primo posto in classifica, contro una squadra che ha perso, e in maniera netta, le ultime due partite, prima contro la Virtus Bologna e poi contro Venezia. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di domenica 10 marzo sul parquet del Palaleonessa A2A. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per laA1 ...

Ripartire, a tutti i costi, perchè dietro ormai sono tutte vicinissime. Nel giorno di Virtus-Olimpia, Brescia vuole difendere il primato dopo i ko con Napoli in Coppa Italia, e Pesaro in LBA. Di ... (Leggi)

Brutte notizie dall’anticipo di ieri sera . Treviso batte Reggio e sale a quota 14: Ecco la situazione (22ª giornata): Treviso-Reggio Emilia 71-63; oggi Virtus Bologna -Milano; Brescia-Scafati; Tortona- Napoli; Venezia-Sassari; Cremona-Pistoia; Varese-Brindisi; Trento-Pesaro ...ilrestodelcarlino

Senza Cobbins. Brescia, esame Scafati per difendere il primato: Brescia cerca il riscatto contro Scafati senza Cobbins. Magro vuole difendere il primato dopo le recenti sconfitte. Cournooh, ex di Scafati, sarà in campo.msn

Basket, dove vedere la Serie A in tv (anche in chiaro) questo weekend, le partite in programma e la classifica: Tutto pronto per Bologna contro Milano, il derby d’Italia dei canestri numero 206. Un vero e proprio spareggio per la posizione migliore in vista dei play off. All’andata ...ilmessaggero