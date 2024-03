Bradisismo Campi Flegrei | si ricomincia a ballare

Leggi tutta la notizia su ilblogdigio

(Di domenica 10 marzo 2024) A partire dalle ore 16,08 é in atto un nuovo sciame sismico. Diversi eventi sono localizzati nella zona tra Via Napoli e Bagnoli. il più significativo, di magnitudo 2.6, si é prodotto a mare, di fronte al ristorante Zenith, alle ore 18,15 a 600 mt di profondità. Per leggere le dichiarazioni di Giuseppe Luongo, vulcanologo, Il Blog di Giò.