(Di domenica 10 marzo 2024)con tanto dinei confronti della. La relazione di coppia era sfociata in violenza verbale e fisica. Al punto da far vivere la donna nella continua paura che potesse succeder qualcosa a lei ofiglia minore.fine, però, a tutela della vittima e della sua bambina è arrivata l’esecuzione di un ordine della misura cautelare di allontanamento dcasa familiare, divieto di avvicinamento e applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal giudice del tribunale di Cassino.picchia e minaccia lacon il(ilcorrieredellacitta.com)Sono stati i Carabinieri della stazione di Santi Cosma e ...

Botte e minacce alla moglie, anche con un coltello: allontanato marito violento: Botte e anche minacce con tanto di coltello nei confronti della moglie. La relazione di coppia era sfociata in violenza verbale e fisica. Al punto da far vivere la donna nella continua paura che ...ilcorrieredellacitta

Salute mentale e carcere. Calci e pugni a un vigilante. Doveva essere in una Rems: Un 30enne, fermato mentre rubava una valigia, ha reagito con minacce, insulti e Botte. Dal 2023 doveva essere detenuto in una struttura per chi ha disturbi mentali, ma non c’erano posto.lanazione

Savona, minaccia con il coltello la compagna: arrestato: Prima la lite, le minacce, anche con un coltello, poi le Botte: un uomo italiano di 45 anni nel savonese è stato fermato e arrestato per le violenze alla sua compagna, che dopo i diverbi ha denunciato ...primocanale