BOOM! Ecco la giuria del serale di Amici

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 10 marzo 2024) I Giudici deldiLa sfida deldisi riaccende. Da sabato 23 marzo 2024, in prima serata su Canale 5, i talenti di Maria De Filippi sono pronti a darsi battaglia a suon di esibizioni di canto o di ballo. Se il cast completo di allievi che parteciperanno all’ultima fase è pronto per essere svelato, a non esser nota è la composizione della. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi chi ci sarà. Nessuna rivoluzione. La scelta è quella di affidarsi ai tre giudici della scorsa edizione. Ritroveremo, dunque, neldi23: Cristiano Malgioglio, che continuerà a dividersi tra Rai e Mediaset, il ballerino nonché ex vincitore Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, reduce dal film di Saverio Costanzo. Visto il successo dell’edizione (oltre ...