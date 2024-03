(Di domenica 10 marzo 2024) Ancora non è nel vostro guardaroba? È arrivato il momento di rimediare. Qui le nostre proposte: dal verde al nero, dal modello oversize a quello cropped. A voi la scelta...

Bomber donna: i modelli di tendenza per la primavera 2024: È il tempo del Bomber da donna. Anche quest’anno il modello oversize dal finish lucido è entrato nella rosa dei capispalla più ricercati e amati dal fashion system. Complici, come per ogni tendenza, ...vanityfair

Moda per la primavera 2024: il Bomber e la tuta aderente: Il Bomber di pelle è un pezzo davvero intramontabile e che può essere utilizzato nei periodi tra una stagione e l'altra. Quindi il capo in questione non può mai mancare nel guardaroba di ogni donna.it.blastingnews

Pohjanpalo e Sibilli i più attesi domani. Tra obiettivi di squadra e personali: non mancano i tabù: La sfida dei Bomber. Fra chi di mestiere ha sempre fatto gol, e chi - invece - quest'anno si sta letteralmente superando. E' il caso di Pohjanpalo (Venezia) e Sibilli (Bari), attesi protagonisti del ...tuttobari