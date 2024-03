Bolzano | massacra di botte la compagna tanto da fratturarsi la mano Poi aggredisce i poliziotti

Massacra di botte la compagna (tanto da fratturarsi la mano) e poi aggredisce i poliziotti sfasciando la volante: arrestato un 32enne. La ...: Si è sfiorata la tragedia questa notte a Bolzano. Gli agenti della squadra "Volanti" della Questura hanno tratto in arresto un bolzanino di 32 anni (pluripregiudicato per reati contro la persona, ...

Massacra di botte la compagna (tanto da fratturarsi la mano) e poi aggredisce i poliziotti sfasciando la volante: arrestato un 32enne. La ...: Si è sfiorata la tragedia questa notte a Bolzano. Gli agenti della squadra "Volanti" della Questura hanno tratto in arresto un bolzanino di 32 anni (pluripregiudicato per reati contro la persona, ...

"Un delitto senza movente, con una narrazione suggestiva": "Un delitto senza movente, con una narrazione suggestiva": Un delitto senza reale movente, con una narrazione talvolta suggestiva della vita della coppia. Si è parlato di massacro - sostiene in aula l'avvocato difensore di Mustafa Zeeshan, Federico Fava - ma ...

Tajani, cessi il massacro di palestinesi, liberare gli ostaggi: Tajani, cessi il massacro di palestinesi, liberare gli ostaggi: Con grande fermezza chiediamo la liberazione degli ostaggi e che cessi il massacro dei civili palestinesi. Siamo favorevoli a un cessate il fuoco per portare aiuti umanitari in quantità tali da non ...