Bolsonaro | ' Netanyahu mi ha invitato ad andare in Israele'

(Di domenica 10 marzo 2024) L'ex presidente brasiliano, Jair, ha dato mandato ai suoi legali di chiedere l'autorizzazione per un viaggio in, dopo aver ricevuto un invito del primo ministro Benjamin. L'ex capo di Stato di destra, al centro di un'inchiesta per un tentativo di golpe, dal mese scorso è stato privato del passaporto. A rivelare il particolare dell'invito diè stato lo stesso ex presidente, ad un evento politico a Salvador. Mentreha dichiarato più volte il suo sostegno a, il governo progressista di Lula è ai ferri corti con l'esecutivo di Tel Aviv, dopo aver più volte definito "genocidio" le incursioni israeliane nella fascia di Gaza.