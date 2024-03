Bologna | un ko a testa alta Lotta | ma s’arrende alla super Inter Il carattere però vale la Champions

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Questonon è un castello di sabbia. Ha fondamenta grossa e robuste. Ecco perché non può bastare la pioggia di un sabato sera storto per sgretolarne pilastri e certezze. L’uno a zero con cui l’espugna il Dall’Ara è una secchiata d’acqua fastidiosa, certo, ma tutto sommato preventivabile. I rossoblù sanno che i punti per ladovranno andarli a prendere altrove: le dieci partite che rimangono serviranno proprio a questo. Paradossalmente è proprio da questo ko che la squadra di Thiago esce mai così rafforzata e mai così sicura di potercela fare a conservare quel meraviglioso quarto posto. Questa consapevolezza è l’eredità della battaglia di fango e nervi con i nerazzurri che con quella di ieri sera raccolgono la decima vittoria su dieci gare in campionato nel 2024, la tredicesima contando ...