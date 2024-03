Bologna Inter | Motta non convince | Inzaghi non si ferma più

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 10 marzo 2024), voti e statistiche:perde una grande occasione e Simoneinvece non sipiù Era il big-match della giornata enon ha tradito le attese, è stata una gara viva, vinta dai nerazzurri con il gol di Bisseck. Non sono bastati ai padroni di casa 19 tiri all’indirizzo di Sommer per impedire al portiere svizzero di trovare l’ennesimo clean sheet della stagione. Quali sono i giudizi relativi ai due tecnici? Ecco i voti dei due quotidiani di Milano. THIAGO– Si prende 5,5 da entrambi. Per il Corriere della Sera con le seguenti motivazioni: «Sidopo sei vittorie. Ci sta di perdere con l’, peraltro mettendola sotto nella ripresa, ma le scelte stavolta non sono del ...