“Bologna è la città del lavoro o della rendita?” Ecco l’inchiesta sociale ‘dal basso’ della Cgil per indagare l’impatto del boom dei costi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Un questionario anonimo per misurare quanto e comeè cambiata fino a ora. Dal 15 febbraioe Imola e Ires Emilia-Romagna, in collaborazione con Piazza Grande, Reti studentesche e Arci, promuovono “un’inchiestadal basso” volta a comporre una fotografia di unache sta cambiando e costruire un “punto di vista alternativo e indipendente” sulle trasformazioni. I temi di “del?” sono diversi: precarietà nel, difficoltà di accesso ai servizi pubblici come sanità, trasporti, istruzione, impennata del prezzo degli affitti e dell’inflazione. “Con la distribuzione dei questionari ...