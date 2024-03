Bollate | Valerio | arciere solese dai grandi traguardi

(Di domenica 10 marzo 2024) . Ancora una volta gli arcieri del Gruppo Arcierisi sono messi in mostra conquistando ambite medaglie nelle recenti competizioni indoor. Il già più volte medagliatoDella Stua, ha preso parte nei giorni scorsi ai Campionati Italiani Indoor 2024 portandosi a casa una medaglia d’argento., ...

Chiara Valerio, donne alla scoperta di sé: (di Paolo Petroni) CHIARA Valerio, 'CHI DICE E CHI TACE' (SELLERIO, pp.ansa

TREZZANO SUL NAVIGLIO IL 15 MARZO ORE 21:00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO E DELLE LETTURE “GIUSEPPE TALLARITA – UN SOGNO SPEZZATO” DI Valerio ESPOSTI: PER IL CICLO DI EVENTI “PRIMAVERA DELLA LEGALITÀ” (mi-lorenteggio.com) Trezzano, 7 marzo 2024. Per non dimenticare bisogna continuare a raccontare e tramandare gli insegnamenti, affinché sempre più pe ...mi-lorenteggio

I libri che leggeremo a marzo 2024, da Chiara Valerio a Juan Gómez-Jurado: Che siano le riflessioni sulla famiglia di Tore Renberg, di Sara Mesa o Khashayar J. Khabushani oppure quelle sul carcere di Erminia Dell’Oro, che siano la fuga dei freak di Ade Zeno nella Germania na ...corriere