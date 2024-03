(Di domenica 10 marzo 2024) I RISULTATI. InB interregionale lanella sfida casalinga di sabato 9 marzo ha sconfitto Cremona 72-64. Successo anche per lain: Pizzighettone battuto 69-76. In A2,lacerca l’atteso riscatto contro

BluOrobica e BB14 vincenti. E domenica la Mascio (Serie A2) è in trasferta a Trieste: I RISULTATI. In Serie B interregionale la BluOrobica nella sfida casalinga di sabato 9 marzo ha sconfitto Cremona 72-64. Successo anche per la BB14 in trasferta: Pizzighettone battuto 69-76. In A2, ...ecodibergamo

Mascio, percorso difficoltoso. Bene BluOrobica, BB14 parte col piede sbagliato: TIRI LIBERI. Tre flop consecutivi della Mascio (serie A2) nella fase a orologio. Esordio ok in serie B interregionale della Blu Orobica, falsa partenza per la BB14 nel nuovo raggruppamento.ecodibergamo

Blu Basket, un’altra sconfitta: Chiusi passa al PalaFacchetti: La Blu Basket cade in casa con Chiusi dopo un finale punto a punto: 68-69. Settima sconfitta nelle ultime otto partite e terza su tre nella fase a orologio. A una manciata di secondi dalla sirena, col ...bergamonews