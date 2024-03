Blitz della Libertas | Fiorenzuola ko 68-78

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Livorno, 10 marzo 2024 - Vince e convince la, che sul parquet deiBees si impone 68-78, al termine di una partita combattuta, in bilico fino al quarto quarto e decisa dalle giocate degli uomini migliori amaranto. Un successo fondamentale per il campionato, che consente quindi di rimanere a 4 punti di distacco dalla capolista Pielle (con una partita in meno, da recuperare il 9 aprile contro Geko Sant’Antimo), ma anche per il morale (alto) in vista delle Final Four di Coppa Italia di Romaprossima settimana, a cui laparteciperà di diritto (in semifinale contro la corazzata Ruvo di Puglia) dopo il pass nel derby staccato al PalaModigliani lo scorso 7 gennaio contro i cugini rivaliPielle. STARTING FIVE ...