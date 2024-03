(Di domenica 10 marzo 2024) Firenze, 10 marzo 2024 – Indagini in corso dei carabinieri per unconavvenuto nella notte a Firenze ai danni dellaMarionnaud in via Pisana. Ignoti si sono introdotti nel negozio dopo aver danneggiato la vetrata appropriandosi del fondo cassa, circa 80 euro, custodito nel registratore e diversi prodotti cosmetici. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche di Firenze per accertamenti. Da quantificare l'ammontare dei danni e della merce rubata. I militari stanno verificando la presenza di sistemi di videosorveglianza pubblici o privati nell'area interessata.

Dormire poco aumenta il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2: Durante il periodo medio di follow - up di 12 anni, il 3% dei partecipanti ha sviluppato il diabete di tipo 2. Questo suggerisce che periodi prolungati di sonno insufficiente possono contribuire a ...

Fossa comune con 1.000 scheletri a Norimberga dove nel '600 la peste arrivava ogni 10 anni: ... ha dichiarato alla CNN di essere rimasto sorpreso dalla scoperta perché non c'era nessuna evidenza che facesse supporre la presenza di sepolture e che anzi al ritrovamento dei primi resti si sia ...

Blitz dei ladri in profumeria, furto con spaccata: Blitz dei ladri in profumeria, furto con spaccata: Firenze, 10 marzo 2024 – Indagini in corso dei carabinieri per un furto con spaccata avvenuto nella notte a Firenze ai danni della profumeria Marionnaud in via Pisana. Ignoti si sono introdotti nel ne ...

007 in azione, Juventus-Atalanta col botto: blitz per il pupillo di Giuntoli: 007 in azione, Juventus-Atalanta col botto: Blitz per il pupillo di Giuntoli: Blitz all’Allianz Stadium in occasione di Juventus-Atalanta: la big osserva da vicino il pupillo di Giuntoli Alle 18 la Juventus scenderà in campo all’Allianz Stadium per il big match contro ...

Aprilia, blitz al contrabbando delle sigarette elettroniche: chiuso market etnico: Aprilia, Blitz al contrabbando delle sigarette elettroniche: chiuso market etnico: I Carabinieri scoprono un commercio di contrabbando delle sigarette elettroniche ad Aprilia: chiuso negozio etnico.