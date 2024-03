Bitcoin | i cripto entusiasti si preparano al dimezzamento | i prossimi mesi saranno decisivi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Isi stanno preparando per il grande evento: il(halving) deicontenuti nei blocchi. Ilavviene all’incirca ogni 210mila blocchi. Insieme all’accettazione della primavaluta nel paniere dell’Etf – gli Exchange Traded Funds contengono obbligazioni, monete, contratti futuri ecc. e sono scambiati sul mercato come azioni – l’anticipazione dell’halving sta stimolando notevolmente l’interesse nei. Si prevede che il prossimoavverrà ad aprile. Tuttavia, esiste una leggera possibilità che possa succedere a marzo o maggio. Insomma, non è facile prevedere il giorno esatto. Il software, infatti, emette nuovi blocchi all’incirca ogni 10 minuti. Si prevede che il prossimo halving ...