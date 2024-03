BigMama | “Sono innamoratissima di Maria Ludovica | è la mia prima fidanzata”

(Di domenica 10 marzo 2024) La partecipazione al Festival di Sanremo 2024 è stata decisamente importante per, che si è presentata con un brano che per lei era autobiografico, La rabbia non ti basta, in cui lei parlava della sofferenza che lei si è trovata a subire sin da ragazzina, dove è stata vittima di bullismo e oggetto di insulti per il suo aspetto fisico da parte di molti dei suoi coetanei. A questo si è aggiunto il linfoma di Hodgking, che le è stato diagnosticato nel pieno della pandemia, poco dopo il suo trasferimento a Milano, dove era arrivata con il sogno di dimostrare le sue doti canore. “viva grazie alla chemioterapia –state le sue parole a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo, nella puntata andata in onda domenica 10 marzo 2024 – . La botta più forte è stata guardarsi allo specchio e non riconoscersi, non avevo le sopracciglia ...

Il monologo di BigMama: 'Ricordate che credere nei propri sogni salva': E adesso ne sono consapevole'. Marianna Mammone, in arte BigMama, legge in italiano il discorso che ha pronunciato all'Onu a New York il 23 febbraio 2024. L'intervento della cantante, ospite della ...

Il monologo di BigMama: 'Per tutta la mia vita mi hanno fatto credere di essere sbagliata': E adesso ne sono consapevole. Ricordatevi che credere nei propri sogni salva". Marianna Mammone, in arte BigMama, ripete, questa volta in italiano, il discorso che ha pronunciato all'Onu a New York ...

BigMama a Verissimo: «Sono innamoratissima di Maria Lodovica, è la mia prima fidanzata. Lei è l'autrice del mio brano di Sanremo»: BigMama a Verissimo: «Sono innamoratissima di Maria Lodovica, è la mia prima fidanzata. Lei è l'autrice del mio brano di Sanremo»: Reduce dal successo di Sanremo 2024 BigMama arriva a Verissimo: «La mia missione è essere da esempio per i giovani. Io Sono stata vittima di bullismo da sempre non Sono mai stata magra e addirittura ...

Riccardo Scamarcio, il primo red carpet a Hollywood con Benedetta Porcaroli: Riccardo Scamarcio, il primo red carpet a Hollywood con Benedetta Porcaroli: I due si Sono conosciuti nel 2021 sul set de L'Ombra del Giorno, ma la loro storia durò poco: «Le coppie si prendono e alla fine si lasciano», aveva detto l'attrice a Vanity Fair prima di iniziare una ...

Napoli, BigMama domani alla Feltrinelli per il firmacopie di «Sangue»: Napoli, BigMama domani alla Feltrinelli per il firmacopie di «Sangue»: E’ stata una delle vere rivelazioni di Sanremo 2024 e ora BigMama, dopo aver conquistato il pubblico del Festival con le note rap e dance della sua "La rabbia non ti basta", incontra il pubblico per ...