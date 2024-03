Big Mama | “Credere nei propri sogni può salvare la vita”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 10 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ricordatevi cheneipuòla“. Marianna Mammone, in arte Big, ripete, questa volta in italiano, a “In altre parole” su La7 , il discorso che ha pronunciato all’Onu a New York il 23 febbraio 2024. L’artista condivide la sua storia, partendo da San Michele di Serino, il piccolo paese da cui proviene, passando per esperienze di bullismo e body-shaming. Parlando poi di Milano, della rinascita, della musica e dell’università. Racconta anche dell’abisso, della malattia e della chemioterapia. “Mi sono chiesta perché io, perché il mondo continua a odiarmi così tanto“, confida. Poi racconta come ha affrontato il periodo più oscuro della suae cosa ha imparato: “Ho capito che se non amo me stessa, nessuno lo ...