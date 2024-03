Biden | Rafah linea rossa?No | non proprio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 10 marzo 2024) 1.20 Per il presidente"è unarossa,ma non lascerò mai Israele. La difesa di Israele è ancora cruciale" L'ha detto in un'intervista a Msnbc,anche se nella successiva affermazione ha corretto il tiro dicendo che "non esiste unarossa,non taglierò tutte le armi a tal punto che l'Iron Dome non li protegga". Poi il presidente ha in sistito sul fatto che Netanyahu "deve prestare maggiore attenzione alle vite innocenti che vengono perse in conse guenza delle azioni intraprese".L tregua? "Penso che sia sempre possibile.