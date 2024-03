Biden contro Netanyahu | Sta facendo più male che bene a Israele

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 10 marzo 2024) Secondo il presidente degli Stati Uniti, Joe, il premier israeliano Benjamin"stapiùche" con le scelte nella prosecuzione della guerra a Gaza. Il numero uno della Casa Bianca ha poi attaccato Trump per aver incontrato a cena il premier ungherese Orban, presidente ungherese. Il tycoon in corsa per le presidenziali si è difeso: "E' un gentiluomo. E su Gaza,è contradditorio".