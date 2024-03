Biden appoggia la legislazione che potrebbe portare al bando di TikTok negli USA

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 10 marzo 2024) (Adnkronos) – Con un endorsement che sottolinea l’aumento delle preoccupazioni a Washington riguardo alla sicurezza dei dati degli Americani, il Presidente Joeha espresso venerdì il suo sostegno a unacheculminare neldell’app di condivisione videoStati Uniti. Questa applicazione, estremamente popolare tra le giovani generazioni, è finita sotto i riflettori a causa dei timori che i dati degli utenti possano essere accessibili al governo cinese, data la proprietà dida parte della compagnia cinese ByteDance. La, che ha ottenuto l’approvazione unanime da parte del Comitato per l’Energia e il Commercio della Camera degli Stati Uniti giovedì, richiede a ByteDance di disinvestire la sua proprietà dio di affrontare un effettivoUSA. Il portavoce della Camera dei Rappresentanti, il repubblicano Mike Johnson, ha mostrato il suo sostegno al disegno di legge, preannunciando che verrà presto messo ai voti in modo completo alla Camera. Rispondendo alle domande dei giornalisti sullaha dichiarato: “Se la legge passa, la firmerò”. Questa affermazione arriva dopo che la Casa Bianca ha fornito supporto tecnico nella stesura del disegno di legge, anche se la portavoce Karine Jean-Pierre aveva precedentemente ammesso che il testo legislativo “ha bisogno di alcune modifiche” prima di raggiungere una forma chericevere l’appoggio completo del Presidente. L’ex Presidente Donald Trump ha espresso la sua opposizione alattraverso un post sulla piattaforma Truth Social giovedì, sostenendo che questo beneficerebbe la piattaforma rivale Facebook. Questa posizione contraria segue l’azione esecutiva, in seguito revocata, intrapresa da Trump alla fine della sua presidenza, che mirava a bandiree un’altra app popolare, WeChat, dal territorio statunitense. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .