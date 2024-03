Biathlon | risultati e classifica sprint maschile Soldier Hollow 2024 | Perrot batte Jacquelin | Giacomel 7°

(Di domenica 10 marzo 2024) Ericvince la(10km) di, Stati Uniti, valida per la Coppa del Mondo di2023/. Il francese chiude in 22:19.8 eil connazionale(+3.9). Fillon-Maillet rovina il tris transalpino mancando il giro di penalità, dopo gli errori nel primo poligono, e prende due minuti di penalità chiudendo fuori dai 20. Terzo posto per Laegreid (+12.9) che, nonostante lo zero mancato, si mette dietro lo svedese Samuelsson (+16.3) con il doppio zero. Miglior risultato in carriera per Campbell Wright, che chiude quinto a 20 secondi netti. Male i fratelli Boe con Tarjei sesto (+21.6) e Johannes fuori dai 15 a quasi un minuti (+58.1). Ottima prova di Tommaso ...

