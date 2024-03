Biathlon | Lisa Vittozzi riapre la Coppa del Mondo! Seconda nell’inseguimento di Soldier Hollow | affonda Tandrevold

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) Ottimo secondo posto per, con un pizzico di rammarico, a, nello Utah (Stati Uniti), nella 10 km pursuit femminile che ha chiuso la penultima tappa delladel2023-2024 di. L’azzurra fa 19/20 al poligono, ma in volata a vincere è la francese Lou Jeanmonnot, a sua volta con un solo errore al tiro, che toglie altri 15 punti all’italiana nella rincorsa in classifica generale. Terzo posto per l’altra transalpina Julia Simon, con due bersagli mancati. Attardate, invece, la transalpina Justine Braisaz-Bouchet, settima, che viene scavalcata dall’azzurra in classifica, e la leader della graduatoria generale, la norvegese Ingrid Landmark, undicesima, entrambe autrici di sei errori complessivi al ...