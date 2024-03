Biathlon | Johannes Thingnes Boe vince la pursuit di Soldier Hollow Tommaso Giacomel 6° | difeso il pettorale blu

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) Va in archivio a, nello Utah (Stati Uniti), la penultima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di: nella 12.5 kmmaschile pronto riscatto del norvegeseBoe che, partito dal 17° posto della sprint di ieri, fa 19/20 al poligono edavanti al fratello maggiore Tarjei, secondo, ed al transalpino Emilien Jacquelin, terzo. Ottimo sesto posto per, che scavalca il transalpino Eric Perrot, vincitore della sprint di ieri ma oggi ottavo, e difende ilblu di leader della classifica riservata agli under 25. In casa Italia arrivano inoltre il 18° posto di Didier Bionaz, il 22° di Lukas Hofer ed il 30° di Elia Zeni (con l’unico 20/20 al tiro della ...