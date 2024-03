Biathlon | inseguimento femminile Soldier Hollow 2024 | Vittozzi beffata allo sprint da Jeanmonnot

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) Un’emozionante gara ain quel disi conclude con il successo in volata di Lousu Lisa. Una gara ai limiti della perfezione da parte di entrambe, partite rispettivamente con il terzo e quarto pettorale, che dal terzo poligono in poi hanno sfruttato gli errori di una disastrosa Tandrevold e di Braisaz. La transalpina e la nostra campionessa iridata si sono trovate appaiate per l’ultima serie di tiro in piedi, che però non ha emesso verdetti: 5/5 per tutte e due.finale, quindi, conche trova il sorpasso all’interno prima dell’ultima curva e riesce a difendersi sul rettilineo finale dal rientro della sappadina. Visibilmente amareggiata per la sconfitta in volata, Lisa può comunque festeggiare un ritrovato ...