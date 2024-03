Bernardi OraSì Battiamo la Virtus E ricarichiamo le pile»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Altro giro, altro derby per l’Ravenna che, con palla a due alle ore 18 (dirigono i signori Rezzoagli e Mamone), ospita laImola che si preannuncia dal peso specifico elevatissimo. I giallorossi, reduci dalla vittoria esterna contro il fanalino di coda Taranto, sono chiamati a conquistare due punti davanti al pubblico amico per provare a centrare l’obiettivo della salvezza diretta. Non sarà però facile contro unaImola che si è dimostrata di essere una squadra di grande spessore, solida e quadrata. Ne è consapevole coach Massimo. "Penso che sarà una bellissima partita – analizza il coach riminese - molto sentita, affrontiamo una squadra forte e ne siamo consapevoli. Vogliamo regalare ai nostri tifosi, che sono stati sempre fantastici seguendoci addirittura fino a Taranto, una grande gioia ...