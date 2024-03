Bergoglio non è il Papa | Abruzzo | esplode il caso nel giorno del voto

(Di domenica 10 marzo 2024) A Teramo sono spuntati insieme ai manifsti dei candidati alle regionali Marsilio e D'Amico, quelli con una scritta contro il Pontefince: "non è il". Riporta il Fatto quotidiano che c'è il sospetto che "da quei manifesti, trasudino gli estremi di un vilipendio della religione o, quanto meno, del reato di 'offese all'onore o al prestigio di un Capo di Stato', se non addirittura di un reato previsto nei Patti Lateranensi del 1929: 'Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti, sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re'". Di certo questi manifesti ha incuriosito i cittadini che si sono messi subito a caccia dell'autore. Dopo il tam tam si è scoperto che si tratta dell' "anti-locale, ovvero ...

Guerra Russia - Ucraina, Kiev al Papa: non alzeremo mai bandiera bianca. Mosca: distrutto un drone vicino a San Pietroburgo: "Kiev abbia il coraggio della bandiera bianca" perché "negoziare non è la resa" aveva detto Bergoglio. "Il più forte è colui che si schiera dalla parte del bene nella battaglia tra il bene e il male, ...

Tusk: "L'Europa deve entrare in un'era di pre - guerra": ... e senza eccezioni delle voci, che Bergoglio ha"bucato" in parte "I tempi di pace sono finiti". A ... Viviamo in tempi nuovi, in un'era prebellica." "Per alcuni dei nostri fratelli [ucraini] non siamo ...

Ucraina-Russia, Kiev al Papa: "La nostra bandiera è gialla e blu, non bianca": Ucraina-Russia, Kiev al Papa: "La nostra bandiera è gialla e blu, non bianca": Kuleba durissimo: ''Quando si parla di bandiera bianca, conosciamo questa strategia del Vaticano dalla prima metà del XX secolo' ...

Guerra Israele-Ucraina, Bergoglio si corregge ma la toppa è peggio del buco: Guerra Israele-Ucraina, Bergoglio si corregge ma la toppa è peggio del buco: Se in materia dottrinale Papa Francesco ha dato ampia prova di confusione, in politica è pure peggio. Il Pontefice è la disperazione del suo Segretario di Stato Pietro Parolin che non sa più che fare ...

Kiev respinge le parole del Papa, 'La nostra bandiera è gialla e blu': Kiev respinge le parole del Papa, 'La nostra bandiera è gialla e blu': Anche Parigi è critica 'Putin solo capisce il linguaggio della forza'. ma per Mosca 'l'Ucraina è in un vicolo cieco' (ANSA) ...