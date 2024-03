(Di domenica 10 marzo 2024) Cosa ne sarà didopo l'ultimo mandato da sindaco di? "Le aziende e la finanza sono un capitolo. Mi piacerebbe continuare in", ha dichiarato. "Cosa manca alla sinistra? Quello che è Forza Italia per il centrodestra"

Beppe Sala pensa al futuro: “Cosa farò alla fine del mandato Voglio restare in politica, ma da indipendente”: Beppe Sala al termine del suo secondo mandato da sindaco di Milano vorrebbe rimanere in politica, ma da indipendente. “Quello delle aziende e della finanza è un capitolo chiuso della mia vita – spiega ...milano.repubblica

Il sindaco Sala parla del futuro: "Mi piacerebbe continuare in politica": Beppe Sala, sindaco di Milano, arrivato alla cosa pubblica 'in prestito' dal mondo delle imprese, ha detto che gli piacerebbe rimanere in politica anche alla fine del suo secondo mandato (2027). "Io s ...amp.milanotoday

Beppe Sala: “Dopo Milano continuo con la politica. Ho chiuso con il mondo delle aziende”: Ormai se lo chiedono tutti. Cosa ne sarà di Beppe Sala dopo l'ultimo mandato da sindaco di Milano Lui non ha dubbi. "Quello delle aziende e della finanza è un capitolo chiuso della mia vita. Mi ...fanpage