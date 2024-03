Beoni carica Montevarchi | Torniamo a vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) di Giustino Bonci Trasferta a Ghivizzano per l’Aquila che ha la necessità vitale di innestare un’altra marcia se vorrà tenersi stretta la Serie D. Loris, parlando alla vigilia della sfida delle 14,30 di oggi in casa del Ghiviborgo, non si è detto preoccupato dal fondo in sintetico dello stadio Carraia, teatro del confronto, ma dall’indubbio valore di un avversario che, parole testuali del tecnico dei rossoblù "gioca il miglior calcio del girone". La squadra allenata da Nico Lelli non ama le mezze misure. Quinta in graduatoria insieme al Tau, può vantare l’attacco più incisivo del torneo, con 44 reti all’attivo e almeno una decina di giocatori andati a segno e, di contro, la seconda difesa più battuta dopo il Ponsacco con 38 gol subiti. Cifre che, però, non rendono giustizia ai biancorossocelesti, capaci di costruire nei novanta minuti diverse occasioni sotto ...