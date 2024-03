Benvenuto ai nuovi nati di fine anno

(Di domenica 10 marzo 2024) Terra di centenarie e di piccini. L’amministrazione di Castellanza li omaggia sempre: le prime con un mazzo di fiori, i secondi con il pacco dono di. Così si è svolta la terza e ultima giornata dedicata aidel 2023, promossa dall’assessorato alle Politiche sociali e alla Gentilezza. All’iniziativa haderito i neo-genitori dei bimbinel bimestre novembre-dicembre, una decina, che si sono ritrovati insieme con i loro pargoletti e le famiglie nella Sala colonne del Palazzo comunale, in compagnia del sindaco Mirella Cerini e del vicesindaco Cristina Borroni. Il “ai“ è un progetto che ha l’intento di diffondere pratiche di accoglienza, attraverso la collaborazione dell’amministrazione con le associazioni e le realtà cittadine ...

L'iniziativa è parte del progetto' Se leggi tu leggo anch'io', in collaborazione con l'associazione onlus 'Il Ponte', la Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus, e l'Associazione Giocosamente ... (Leggi)

Un supporto in più per le famiglie del territorio: è stata rinnovata, anche nel 2024, l’iniziativa del Comune di Molinella di consegnare alla famiglie dei nuovi nati il "baby kit" quando questi ... (Leggi)

