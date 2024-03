Ben Shelton snobba le Olimpiadi di Parigi | “Inserite male nel calendario tennistico”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) Tanti ne stanno parlando, ma alcuni non vivono ledidel 2024 come una priorità. E’ il caso del tennista statunitense Ben. Tra i talenti più stimati del panorama internazionale,ha iniziato dall’anno scorso a girovagare nel massimo circuito internazionale, togliendosi già delle soddisfazioni come il titolo dell’ATP500 a Tokyo e il raggiungimento dei quarti di finale agli Australian Open e delle semifinali degli US Open 2023. Il mancino statunitense, da questo punto di vista, non ha nei Giochi una tappa irrinunciabile. L’ha chiarito lui stesso nel corso della conferenza stampa a Indian Wells, dopo la vittoria contro il ceco Jakub Mensik. “Ci ho pensato molto. Al momento posso dire che sono abbastanza propenso a non andare quest’anno, nel caso mi qualificassi“, ha rivelato ...