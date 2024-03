Beatrice Luzzi a Giuseppe Garibaldi | “Non meriti di vincere il Grande Fratello | ecco perché”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 10 marzo 2024)in meno di un minuto ha spiegato ai motivi per cui non meriterebbe – a suo avviso – diil. Il fatto è avvenuto in giardino quando – parlando della finale – Perla Vatiero ha sostenuto chemeriterebbe diil reality el’ha interrotta “ma chi, Beppe?“. Poi, rivolgendosi proprio al bidello, ha detto: “, non tidisecondo me.no. Potresti dire lo stesso di me? No. Questo è un reality in cui uno, essendo reality, deve essere partecipe con se stesso, denudandosi, aprendo la pelle, tirando fuori le ...