“Beatrice ci ha provato con me” Grande Fratello | bomba nella Casa | il concorrente confessa tutto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 10 marzo 2024), ilnon c’è andato tanto leggero: “ci sta provando con me”. Ha raccontatoad Anita e il pubblico è rimasto letteralmente senza parole., nelle ore scorse, ha avuto un confronto con Garibaldi. Garibaldi ha parlato di Vittorio: “Sei tu che ti sei allontanata da me e non io. Ti sei isolata con Srgio, Stefano e Vittorio. Vitto è venuto a parlare con me di te. Ha detto varie cose”. >> “Eccola, finalmente”. Kate Middleton, il primo scatto ufficiale dopo l’operazione. E i fan notano subito quel particolare “Un esempio? Anche sul fatto di Greta mi ha detto delle cose, quando lui negli ultimi tempi si era avvicinato tanto a lei. È venuto da me e mi ha detto ‘Bea mi ha detto di allontanarmi da Greta. Io gli ho detto che doveva fare ...