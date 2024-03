Bearman si dirige a Melbourne tra le trattative di Sainz con la Mercedes

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 10 marzo 2024) Il nuovo arrivato in F1, Oliver, si recherà in Australia la prossima settimana e sarà a disposizione del pilota della Ferrari Carlos, in via di guarigione dopo un’appendicectomia d’urgenza., che è rientrato lentamente nel paddock di Gedda con una benda ancora sul braccio, ha lasciato temporaneamente il suo posto in Ferrari a, un 18enne britannico prodigio della Formula 2, che ha messo in mostra il suo talento sulle piste saudite ottenendo un settimo posto. L’attenzione si sposta sulla possibilità cherecuperi in tempo per la prossima gara di. “Probabilmente prenderemo una decisione solo a”, ha commentato Frederic Vasseur, il boss della scuderia Ferrari, aggiungendo di confidare income ...