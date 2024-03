Bayern Monaco | Kane vs Lewandowski | c’è un record da battere

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 10 marzo 2024) Harryfa 30 gol in Bundesliga. Per il primato di Robertservono undici reti in nove giornate. Ilieri non ha solo sconfitto 8-1 il Mainz, chiudendo splendidamente una settimana che l’ha visto accedere ai quarti di finale di Champions superando 3-0 la Lazio. Tuchel ha ritrovato lo spirito e il senso del «dominio» – termine usato da Bild – che abitualmente la squadra ha avuto, smarrendolo da un po’ di tempo a questa parte. Mattatore è Harry: doppietta a Provedel, tripletta al malcapitato Zentner, ha toccato quota 30 gol in Bundesliga. Mancano 9 giornate per andare a caccia deldi Robertdel 2020-21. Per eguagliarlo ci sono 11 gol da fare: a questo ritmo, non è un’operazione impossibile.