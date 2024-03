Batterò Salvini Ma gli Usa ridono in faccia a Calenda

(Di domenica 10 marzo 2024) Carlol’ha sparata grossa l’altro giorno quando ha fatto visita all’Ambasciata Usa in Italia, a via Veneto. “Alle Europee prendo il 7% e a gennaio 2025 entro nel governo Meloni al posto di Matteo”... Segui su affaritaliani.it

Calenda: 'Batterò Salvini, prenderò il 7%'. Ma gli Usa gli ridono in faccia: Il giorno prima si propone alla Meloni per sostituire nella sua mente Salvini , il giorno dopo dice che 'della Meloni non ce ne frega nulla' e le vuole fregare i voti. Agli americani scappa da ridere.

Giorgia Meloni, Tajani e Salvini a Cagliari per lanciare lo sprint di Paolo Truzzu: Per primo, Matteo Salvini che ha elencato, una serie di fondi dello Stato e del Pnrr destinati alle ... 'Mi batterò anche a Bruxelles per risolvere una volta per tutte il problema dell'insularità ', ha ...