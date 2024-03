Bastoni | l’assist è solo la ciliegina | in Bologna-Inter svetta

(Di domenica 10 marzo 2024) Alessandroè l’uomo-assist che decide(0-1). Un’azione che mette lasulla torta di una prestazione di altissimo livello del difensore italiano. SPECIALITÀ DELLA CASA – Alessandroriscrive la storia dell’e di Simone Inzaghi. Esaudendo il desiderio (sopito) del tecnico di riuscire a segnare con un terzino che innesca l’altro. Ed è quello che succede al 37? di, quando il numero 95 pennella il più classico dei cross verso la testa di Yann Bisseck, che insacca il gol-vittoria sul secondo palo. Un’azione ai limiti della perfezione per i nerazzurri. Ma che èl’highlight più luminoso della prestazione del difensore italiano. REGISTA VERO – Nella partita in cui Hakan Calhanoglu ...

Bastoni universale: spinge e difende. Sanchez evanescente, Barella impreciso: Inter vince a Bologna con una prestazione solida. Difesa efficace, Bastoni protagonista. Calhanoglu torna e contribuisce. Inzaghi gestisce bene la squadra.msn

Intermania: Simeone-Inzaghi da record, l'acchiappafantasmi dello scudetto perso col Milan: E specialmente come il gioco della squadra allenata da Simone Inzaghi, capace di toccare nuove vette grazie al gol segnato da Bisseck su assist di Bastoni: da terzo a terzo (di difesa). GHOSTBUSTERS - ...calciomercato

Parolo: «Inzaghi e i movimenti in difesa All’inizio non voleva!»: Il gol di Bisseck in Bologna-Inter arriva su una giocata ‘da terzo a terzo’, ossia con cross del braccetto e deviazione vincente dell’altro braccetto. Una particolarità del gioco di Inzaghi, su cui si ...informazione